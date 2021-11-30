التحالف: استهدفنا موقعًا سريًا لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء

المناطق_الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، تدمير موقع لتجميع وتخزين الصواريخ الباليستية داخل العاصمة صنعاء، وذلك بعد توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال تحالف دعم الشرعية في تصريحات نقلتها الإخبارية: «دمرنا موقع لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة صنعاء، ودمرنا ورش لتجميع الصواريخ البالستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء».

وأضاف اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، مشيرًا إلى استهداف موقع سرّي لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل العاصمة.