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التحالف: استهدفنا موقعًا سريًا لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء

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التحالف: استهدفنا موقعًا سريًا لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء

التحالف: استهدفنا موقعًا سريًا لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء
https://almnatiq.net/?p=1076110
المناطق_الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، تدمير موقع لتجميع وتخزين الصواريخ الباليستية داخل العاصمة صنعاء، وذلك بعد توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال تحالف دعم الشرعية في تصريحات نقلتها الإخبارية: «دمرنا موقع لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة صنعاء، ودمرنا ورش لتجميع الصواريخ البالستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء».

وأضاف اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، مشيرًا إلى استهداف موقع سرّي لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل العاصمة.

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