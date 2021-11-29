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منظمة الصحة العالمية تختار طبيبًا نمساويًا في منصب مدير الطوارئ الصحية

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منظمة الصحة العالمية تختار طبيبًا نمساويًا في منصب مدير الطوارئ الصحية

منظمة الصحة العالمية تختار طبيبًا نمساويًا في منصب مدير الطوارئ الصحية
https://almnatiq.net/?p=1076124
المناطق_وكالات

اختارت منظمة الصحة العالمية، اليوم، الطبيب جيرالد روكينشاب من النمسا مديرًا للطوارئ الصحية في المنطقة الأوروبية.

وقال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي في تصريحات أن الطبيب النمساوي الذي يعمل في ولاية ستيريا سوف يصبح أكبر مدير للأزمات ولحالات الطوارئ الصحية في أوروبا وعلى هذا النحو سيدعم المدير الإقليمي هانز كلوج في مكافحة جائحة كوفيد -19.

وأعرب وزير الصحة عن سعادته بتعيين طبيب نمساوي وخبير في الصحة العامة في هذا المنصب الرفيع في منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن النمسا تعمل بشكل جيد للغاية ووثيق مع التزام كبير مع منظمة الصحة العالمية منذ فترة طويلة، موضحا أن الخبرة الفنية التي توفرها لنا منظمة الصحة العالمية كانت مفيدة للغاية في مكافحة الأوبئة على مدى عامين تقريبا.

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