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مفاجأة قوية وتطور جديد بشأن مستقبل سعود عبد الحميد مع الاتحاد

مفاجأة قوية وتطور جديد بشأن مستقبل سعود عبد الحميد مع الاتحاد
https://almnatiq.net/?p=1076134
المناطق _ متابعات

فجَّر برنامج «أكشن مع وليد» مفاجأة نارية ومن العيار الثقيل تتعلق بسعود عبد الحميد، لاعب الاتحاد الذي أثار أزمة كبرى خلال

الأيام القليلة الماضية.

 

وأكَّدت العديد من التقارير أنَّ سعود عبد الحميد أصبح خارج حسابات الاتحاد ولن يتم تجديد عقده مع الفريق، بالإضافة لموقف أنمار الحائلي رئيس النادي تجاه اللاعب.

 

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج أكشن مع وليد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يؤكد فيه أنَّ هناك اعتذارًا

منتظرًا من سعود عبدالحميد للاتحاد وإدارته من أجل العودة.

 

ولم يشارك سعود عبد الحميد مع الاتحاد خلال مواجهة فريقه الأخيرة بعدما تم استبعاده على هامش أزمة رفضه لتجديد عقده

مع الفريق.

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