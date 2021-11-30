الصحة العالمية: متحور “أوميكرون” مختلف ويمثل تهديدًا خطيرًا

المناطق _ وكالات

حذَّرت منظمة الصحة العالمية من التهديد الذي يمثله متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس «كورونا»، معتبرًا أنَّه سيكون له عواقب وخيمة.