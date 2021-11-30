الصحة العالمية: متحور “أوميكرون” مختلف ويمثل تهديدًا خطيرًا

حذَّرت منظمة الصحة العالمية من التهديد الذي يمثله متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس «كورونا»، معتبرًا أنَّه سيكون له عواقب وخيمة.
وقالت المنظمة إن «التهديد الذي يشكله متحور أوميكرون الجديد مرتفع للغاية، بناءً على أدلة مبكرة، وقد يؤدّي إلى طفرات مفاجئة مصحوبة بعواقب وخيمة»، حسب «العربية».
وتحدثت، في مذكرة فنية موجهة إلى الدول الأعضاء، عن «غموض كبير» يحيط بالمتحور الجديد الذي اكتُشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، واصفة احتمال انتشار متحور «أوميكرون» بـ«المرتفع».
وينتشر متحور “أوميكرون” في عدة دول، من إفريقيا إلى المحيط الهادئ، مرورًا بكندا إلى إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وغيرها.
ولم يسبق أبداً أن تسببت إحدى متحورات فيروس كورونا بهذا المستوى من الهلع، منذ ظهور دلتا الذي كان شديد العدوى.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن «أوميكرون متحور مختلف بدرجة كبيرة يحتوي على عدد مرتفع من النسخ.. بعضها مقلق وقد يكون مرتبطًا باحتمال إفلاته من الجهاز المناعي وزيادة انتقال العدوى».
وبالنسبة لمصنعي اللقاحات، فقد أعربت كل من «استرازينيكا» و«فايزر/بايونتيك» و«موديرنا» و«نوفافاكس» عن ثقتها في قدرتها على مكافحة هذا المتحور.
من جهتها، أعلنت روسيا أنها تطور نسخة من لقاح “سيوتنيك”تستهدف متحور «أوميكرون» على وجه التحديد.
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