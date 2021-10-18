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كلية المسجد النبوي تعلن عن بدء القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ

كلية المسجد النبوي تعلن عن بدء القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ
https://almnatiq.net/?p=1076144
المناطق _واس

أعلنت كلية المسجد النبوي عن فتح التسجيل الإلكتروني للطلاب للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ في أقسام القرآن وعلومه والشريعة والعقيدة واللغة

العربية والسنة وعلومها ، داعية الراغبين في الالتحاق ببرامجها إلى الاطلاع على الشروط واستكمال تعبئة نماذج البيانات عبر الرابط

وأفادت الكلية أن من شروط القبول أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وأن لا يكون قدمضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات ويجوز للمجلس التعليمي الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجتاز بنجاح اختبار القبول والمقابلة الشخصية وأن يكون لائقا طبيا وحاصلا على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في جهة حكومية أو خاصة، وأن يكون سعودي الجنسية أو حاصلا على إقامة نظامية مع موافقة مرجعة، وأن لا يكون قد سبقطي قيده من الكلية لأسباب أكاديمية أو تأديبية أو سبق طي قيده من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

 

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