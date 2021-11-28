«القويز» يرأس الاجتماع السادس لمجلس أمناء الأكاديمية المالية

المناطق _ الرياض

عقد مجلس أمناء الأكاديمية المالية أول أمس الأحد اجتماعه السادس – عن بعد – برئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز ، وبحضور جميع أعضاء المجلس، وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المجدولة في قائمة أعمال المجلس والتي اتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

الجدير ذكره أن الأكاديمية المالية تسعى إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية لهم، ورفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.

كما يسعى مجلس الأمناء بقيادة رئيس مجلس الإدارة إلى التطوير والارتقاء بالأكاديمية المالية إلى المستويات المنافسة عالمياً لتمثل ذراعاً رئيسياً في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي لتحقيق مبادرات ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.