رئيس الهلال الأحمر السعودي يدشن برنامج الترحيل الطبي بنسخته الأولى بمكة المكرمة

شن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي برنامج الترحيل الطبي بحضور النواب ومدراء العموم بالهيئة وهو البرنامج المعتمد حديثا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والذي يهدف لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات المتخصصين في الإدارة الصحية والمنتهي بالتوظيف في غرف العمليات والترحيل بفروع الهيئة بالمملكة.
كما اطلع “العويسي” على تجهيز القاعات الدراسية والمعامل الإكلينيكية بقاعة التدريب الكائنة بمقر الهيئة بالعاصمة المقدسة، ويحتوي البرنامج على أحدث الطرق العلمية التي تُمكن مستقبل ومراحل البلاغات الإسعافية الواردة لغرف العمليات من توجيه الفرق الإسعافية الميدانية و التعامل معها وفق معايير عالمية يراعى فيها عامل الوقت والدقة والتشخيص والتوجيه والتعاطي مع الحالات الإسعافية من خلال تقديم النصائح والاستشارات الإسعافية الطبية قبل وصول سيارات الإسعاف لموقع الحدث.
ويتولى تنفيذ البرنامج نخبة من المدربين بهيئة الهلال الأحمر السعودي المعتمدين في برامج الاتصالات والترحيل والتوجيه الطبي تحت إشراف مباشر من الأكاديمية الصحية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
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