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رئيس الهلال الأحمر السعودي يدشن برنامج الترحيل الطبي بنسخته الأولى بمكة المكرمة

رئيس الهلال الأحمر السعودي يدشن برنامج الترحيل الطبي بنسخته الأولى بمكة المكرمة
https://almnatiq.net/?p=1076162
المناطق _ الرياض

شن  رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي  الدكتور جلال بن محمد العويسي برنامج الترحيل الطبي  بحضور النواب ومدراء العموم بالهيئة وهو البرنامج المعتمد حديثا من  الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والذي يهدف لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات المتخصصين في الإدارة الصحية والمنتهي بالتوظيف في غرف العمليات والترحيل بفروع الهيئة بالمملكة.

 

كما اطلع “العويسي”  على  تجهيز القاعات الدراسية والمعامل الإكلينيكية بقاعة التدريب  الكائنة بمقر الهيئة بالعاصمة المقدسة، ويحتوي  البرنامج على  أحدث الطرق العلمية التي تُمكن مستقبل ومراحل البلاغات الإسعافية الواردة لغرف العمليات من توجيه الفرق الإسعافية الميدانية و التعامل معها وفق معايير عالمية يراعى فيها عامل الوقت والدقة  والتشخيص والتوجيه والتعاطي مع الحالات الإسعافية من خلال تقديم النصائح والاستشارات الإسعافية الطبية قبل وصول سيارات الإسعاف لموقع الحدث.

 

ويتولى تنفيذ البرنامج نخبة من المدربين بهيئة الهلال الأحمر السعودي المعتمدين في برامج الاتصالات والترحيل والتوجيه الطبي تحت إشراف مباشر من الأكاديمية الصحية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

 

ويقام البرنامج بالتزامن في كل من منطقة مكة المكرمة والرياض والذي يتضمن دراسة أكاديمية وإكلينيكية وتطبيق عملي وورش عمل تخضع لتقييم مستمر للخروج بكوادر مؤهلة تساهم في النقلة النوعية لثورة الاتصالات التي حرصت هيئة الهلال الأحمر السعودي الاستفادة منها بتسخير التقنية في الوصول لأفضل النتائج بأقل جهد عبر مخرجات هذا البرنامج الهادف لتخريج أكثر من 700 فرد لتحقيق أحد أهداف الهيئة الحيوية المتمثلة في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة تجويدا للخدمات الإسعافية الطبية المقدمة للفرد والمجتمع.

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