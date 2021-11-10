السديس: الرئاسة عازمة على صنع القرار وتطوير منظومة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة العامة عازمة على صنع القرار ودعم ما يصب في مصلحة قاصدي الحرمين الشريفين، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم، من خلال فريق متميز.

وقال السديس -خلال ترؤسه الجلسة الأولى للجنة دعم القرار بالرئاسة- قال إن الرئاسة عازمة على استحداث حزم من البرامج التطويرية والمبادرات التحولية والاستثمار في عوامل النمو والنجاح، من خلال فريق من العاملين المؤهلين علميًا وعمليًا، لتتواءم مخرجات الأعمال والخدمات بالحرمين الشريفين مع رؤية المملكة 2030 وما تنفذه الرئاسة من خطط ومبادرات تحولية في خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية (2024).

وأشار إلى أن ما تشهده الرئاسة من تطور متسارع في منظومتها الخدمية المباشرة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتنامي في الكوادر البشرية وازياد التجهيزات التقنية، جاء بدعم مباشر ودائم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ودعمهم السخي لكل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.