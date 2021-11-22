خطورة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.. وهذه الممارسة تعمل على خفضه

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حذر الأطباء في عيادة التوليد بمستشفى جامعة يينا الألمانية من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بتسمم الحمل، والذي يشكل خطرًا على الأم وجنينها على حد سواء.

وأوضح الأطباء أن ضغط الدم أثناء الحمل يكون مرتفعا إذا كانت قيمة القياس أعلى من 140/90 مم زئبق، مشيرين إلى أن عوامل الخطورة المؤدية إلى ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل تتمثل في السِمنة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم الموجود مسبقا والحمل المتعدد والعمر فوق 40 عاما.

ولمواجهة ارتفاع ضغط الدم ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي ومراقبة الوزن أثناء الحمل، مع مراعاة المتابعة الجيدة بعد الحمل حتى لو عادت قيم ضغط الدم إلى طبيعتها؛ نظرا لأن نحو 40% من الأمهات يعانين لاحقًا من ارتفاع ضغط الدم المزمن؛ ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.