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توصيات في أمريكا بجرعة معززة للبالغين ضد «أوميكرون»

توصيات في أمريكا بجرعة معززة للبالغين ضد «أوميكرون»
https://almnatiq.net/?p=1076179
المناطق _ وكالات

أوصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الإثنين، بضرورة إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا وسط التهديد الذي يمثله متحور «أوميكرون».

وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي إن جميع البالغين الذين تم تطعيمهم يجب أن يحصلوا على جرعة معززة طالما أنهم تلقوا الجرعة الثانية من لقاح فايزر أو مودرنا قبل ستة أشهر على الأقل أو تلقوا جرعة من لقاح جونسون آند جونسون قبل شهرين على الأقل، وفقا لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز».

وأوضحت أن الظهور الأخير لمتحور «أوميكرون» يؤكد كذلك على أهمية التطعيم والجرعات المعززة وجهود الوقاية اللازمة للحماية من كوفيد 19.

وأضافت: تشير البيانات المبكرة من جنوب أفريقيا إلى زيادة قابلية متحور أوميكرون للانتقال.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض أوصت في السابق بجرعات معززة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق.

بينما تكافح الدول لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد، أعلن العلماء أنهم اكتشفوا شكلا جديدا من كورونا أطلق عليه اسم أوميكرون في جنوب إفريقيا، ويعد المتحور الجديد أشد فتكا من السلالات الأخرى.

وعلقت دول عدة أوروبية وآسيوية وأفريقية بالإضافة إلى الولايات المتحدة رحلاتها الجوية مع جنوب إفريقيا، فيما أوصى الاتحاد الأوروبي بتعليق جميع الرحلات من وإلى جنوب إفريقيا و6 دول مجاورة لها.

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