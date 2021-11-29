احدث الأخبار

أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
أبرز المواد
 أمانة الطائف تكثف جهود برامج تحسين المشهد الحضري
أهم الاخبار
 البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن تمديد ترشيحات جائزته للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي
أبرز المواد
 ديوان المظالم يدمج خدمات إيداع وتبادل المذكرات في خدمة واحدة بمنصة “معين” الرقمية
أهم الاخبار
 جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق أعمال الجمعية السعودية للصناعات الدوائية
أبرز المواد
 النقابة العامة للسيارات تؤهل الكوادر النسائية في خدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 توصيات في أمريكا بجرعة معززة للبالغين ضد «أوميكرون»
أبرز المواد
 الأول من نوعه بالمملكة.. برنامج لتدريب الأطباء على أساليب الصحة الذكية بين «كاوست والفيصل»
أهم الاخبار
 خطورة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.. وهذه الممارسة تعمل على خفضه
أبرز المواد
 السديس: الرئاسة عازمة على صنع القرار وتطوير منظومة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين
أهم الاخبار
 «القويحص» يُكرم متطوعات العلاقات العامة و الإعلام ويستقبل طالبات جامعة أم القرى
أبرز المواد
 رئيس الهلال الأحمر السعودي يدشن برنامج الترحيل الطبي بنسخته الأولى بمكة المكرمة
أبرز المواد
عاجل

المملكة تدين انتهاك رئيس الكيان الإسرائيلي لحرمة المسجد الإبراهيمي

أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

أبرز المواد
أمانة الطائف تكثف جهود برامج تحسين المشهد الحضري

أمانة الطائف تكثف جهود برامج تحسين المشهد الحضري

أهم الاخبار
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن تمديد ترشيحات جائزته للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن تمديد ترشيحات جائزته للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي

أبرز المواد
ديوان المظالم يدمج خدمات إيداع وتبادل المذكرات في خدمة واحدة بمنصة “معين” الرقمية

ديوان المظالم يدمج خدمات إيداع وتبادل المذكرات في خدمة واحدة بمنصة “معين” الرقمية

أهم الاخبار

النقابة العامة للسيارات تؤهل الكوادر النسائية في خدمة ضيوف الرحمن

النقابة العامة للسيارات تؤهل الكوادر النسائية في خدمة ضيوف الرحمن
https://almnatiq.net/?p=1076182
المناطق _ جدة

أنهت النقابة العامة للسيارات تحت إشراف وزارة الحج والعمرة أمس، برنامج تأهيل الكوادر النسائية وتوظيفهم في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مجال العلاقات العامة والإعلام والتخطيط الإستراتيجي والمحاسبة المالية؛ إضافة إلى إدارة بعض المهام الإدارية بما يتناسب مع دورهم مع الأخذ في الحسبان بتوفير البيئة الملائمة التي تحقق المخرجات المطلوبة بكل احترافية.

وأوضحت النقابة أنه منذ إنشائها قبل ما يقارب سبعة عقود؛ وهي تعمل جاهدة لخدمة ضيوف الرحمن؛ مع شركاء النجاح بتسخير جميع الإمكانات, وتسعى إلى تطوير مهامها في كل عام إيماناً منها بدورها البارز الذي يُعد الشريان في خدمة ضيوف الرحمن ومع بداية الألفية واكبت النقابة العديد من التحولات التي أظهرت دورها البارز الذي تقوم به.

وأكدت أنها من ضمن المنشآت والجهات التي تخدم حجاج بيت الله الحرام، بل وتتخذ المبادرات التطويرية لمواكبة كل ما من شانه الارتقاء بمجال تقديم الخدمة.

روابط ذات صلة

وزارة الحج تدعو 473 متقدمًا على وظائفها للمقابلات الشخصية

وزارة الحج تدعو 473 متقدمًا على وظائفها للمقابلات الشخصية
هل “اعتمرنا” يستلزم الاتصال بالإنترنت لإصدار تصاريح العمرة والصلاة؟..”وزارة الحج” توضح

هل “اعتمرنا” يستلزم الاتصال بالإنترنت لإصدار تصاريح العمرة والصلاة؟..”وزارة الحج” توضح
يشترط التحصين بجرعتين.. الحج والعمرة: الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة كل 30 يوماً

يشترط التحصين بجرعتين.. الحج والعمرة: الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة كل 30 يوماً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*