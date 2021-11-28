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البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن تمديد ترشيحات جائزته للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن تمديد ترشيحات جائزته للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي

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البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن تمديد ترشيحات جائزته للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن تمديد ترشيحات جائزته للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي
https://almnatiq.net/?p=1076185
المناطق _ جدة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن تمديد الموعد النهائي لاستقبال ترشيحات جائزته للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2022م حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م ، مما يمنح المتقدمين بالترشيحات مزيدًا من الوقت لاستكمال متطلبات الترشيح.

وتهدف نسخة 2022م من الجائزة إلى تقدير ومكافأة وتشجيع الإسهامات المعرفية الجليلة في المجالات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي التي من شأنها تقديم حلول للتحديات التنموية الكبرى في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

ويمكن للأفراد والمؤسسات ترشيح غيرهم من الأفراد والمؤسسات عن إسهاماتهم في استحداث معارف جديدة أحدثت أو من شأنها أن تحدث تأثيراً كبيراً في التنمية الاقتصادية المبنية على المبادئ الإسلامية، في حين تمنح الجائزة مع مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار أمريكي للفائز بالمركز الأول، و30 ألف دولار أمريكي للمركز الثاني، و20 ألف دولار أمريكي للمركز الثالث.

ويجب أن تكون الإسهامات المعرفية الفائزة مبتكرة ومؤثرة وقابلة للتعميم “تغطي عدة مجالات” ومتسقة مع القيم الإسلامية ، وأن تكون قد طرحت خلال السنوات السبع الماضية، وذلك من أجل تحفيز جيل الشباب على المساهمة في التطورات المستجدة وتشجيعها.

ويمكن تقديم الترشيحات على الرابط الإلكتروني المخصص على موقع البنك الإسلامي والحصول على المزيد من التفاصيل حول إجراءات الترشيح عبر بوابة الجائزة، وتنزيل النشرة والمعلومات المتعلقة بتقديم الترشيحات.

 

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