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جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق أعمال الجمعية السعودية للصناعات الدوائية

جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق أعمال الجمعية السعودية للصناعات الدوائية
https://almnatiq.net/?p=1076188
المناطق _ واس

أطلق معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بمكتبه في الجامعة أمس، أعمال الجمعية العلمية السعودية للصناعات الدوائية، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف نعمان، ورئيس اللجنة التأسيسية للجمعية عميد كلية الصيدلة عضو اللجنة التأسيسية للجمعية الدكتور هاني عصفور، وعدد من قيادات كلية الصيدلة.

وأثنى معاليه على مبادرة إنشاء الجمعية لما لها من أهمية في تنمية الفكر العلمي بمجال الصناعات الدوائية والعمل على تشجيعه وتطويره ونشره.

فيما قدّم أعضاء الجمعية العلمية السعودية للصناعات الدوائية عرضاً اشتمل على نبذة عن أهمية إنشاء جمعية علمية سعودية متخصصة في مجال الصناعات الدوائية للإسهام في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية من خلال نقل المنتجات الصيدلانية المهمة من دول العالم إلى المملكة مع التركيز على المنتجات ذات التقنيات الحديثة.

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