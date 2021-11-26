أمانة الطائف تكثف جهود برامج تحسين المشهد الحضري

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كثفت أمانة الطائف جهود برامج تحسين المشهد الحضري بإزالة أكثر من 3700 طناً من المخلفات الصلبة والمتروكات مؤخراً من أحياء وشوارع الطائف.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن الأمانة سرعت خطوات معالجة التشوهات البصرية من خلال الرصد الآني للمخلفات والمتروكات، وتحويلها للفرق الميدانية لإدراجها ببرنامج المعالجة الفورية، حيث تعمل أكثر من 50 فرق ميدانية على مدار اليوم لرفع المخلفات، ووزعت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية الفرق الميدانية على نطاق البلديات الفرعية لتغطي كافة أحياء الطائف والضواحي.

وأشارت الأمانة إلى أن برامج معالجة التشوه البصري تأتي ضمن أولويات الأمانة لتحسين المظهر العام والقضاء على كل ما يؤثر على المظهر العام والصحة العامة، بالإضافة الى دعم أعمال التحسين والتجميل في الساحات والميادين والمواقع السياحية،

وسرعة معالجة البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي “صور وأرسل” المخصص للبلاغات على الهواتف الذكية لتمكين المشاركة المجتمعية.

وبينت الأمانة أن مشاركة الأهالي في تحسين المشهد الحضري فاقت التوقعات، وجاءت حملة “صور وأرسل” معززة لدور المواطن والمقيم في الحفاظ على الممتلكات العامة.