أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

المناطق _ الرياض

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، بالتزامن مع انخفاض المعدن الأصفر بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، إلى نحو 215.14 ريال (57.34 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 188.25 ريال (50.18 دولار)

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في باكورة تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، إلى نحو 161.36 ريال (43.01 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الثلاثاء، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.50 ريال (33.45 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، انخفض إلى نحو 6691 ريالًا (1783 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 1506 ريال (401.42 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب أمس الإثنين موسعة خسائرها من الأسبوع الماضي مع صعود الدولار وتعافي شهية المستثمرين للمخاطرة.

بينما تعكف الأسواق على تقدير حجم التأثير الاقتصادي الذي سيحدثه متحور فيروس كورونا الجديد أميكرون.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.50% إلى 1782.90 دولار للأوقية (الأونصة) أمس بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على خسارة بلغت 2.9%، هي أكبر هبوط أسبوعي له منذ يونيو/حزيران.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1781.90 دولار للأوقية.

ووفقا لرويترز، عادت مسحة من الهدوء إلى الأسواق العالمية في أعقاب موجة المبيعات الواسعة التي شهدتها الأسبوع الماضي والتي قادها اكتشاف المتحور الجديد الذي دفع بعض الدول لتشديد القيود على حدودها.

ويتضرر الذهب أيضا من احتمالات زيادة أسعار الفائدة بينما تراقب الأسواق الإطار الزمني الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية.

كما تضرر الذهب أيضا من صعود الدولار، وهو ما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.43% إلى 22.80 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 2.07% إلى 973.46 دولار.

وقفز البلاديوم 2.68% إلى 1794.60 دولار للأوقية.