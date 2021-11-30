كأس العرب 2021 .. مواعيد والقنوات الناقلة لمواجهات اليوم

المناطق _ وكالات

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس العرب 2021، والتي تقام في دولة قطر على نفس ملاعب كأس العالم وتحت إشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتحظى البطولة بمتابعة عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي نظرًا لتواجد عدد من المنتخبات القوية والمميزة يأتي في مقدمتها الأخضر السعودي ومنتخب مصر إلى جانب تونس والمغرب وقطر.

وتستحوذ كأس العرب 2021 على اهتمام عالمي من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات لكأس العالم 2022 ومدى جاهزية الملاعب.

ويفتتح منتخبا تونس وموريتانيا مباريات البطولة بالمباراة التي تجمعهما عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة وسيتم نقلها تلفزيونيًا عبر بي إن سبورت 1 و2.

العراق وعمان

ويلتقي منتخب العراق مع عمان عند الساعة الرابعة عصرًا ويتم بثها عبر نفس القنوات.

قطر والبحرين

يستضيف صاحب الأرض منافسه البحريني في مباراة ينتظر منها الكثير فنيًا، وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساء.

الإمارات وسوريا

تختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة من العيار الثقيل حينما يلعب منتخب الإمارات مع سوريا وذلك عند الساعة العاشرة مساء.