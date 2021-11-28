الخارجية الإيرانية: أي التزام جديد لا مكان له في مفاوضات فيينا

المناطق _ وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعید خطيب زادة، إن الفريق الإيراني في مفاوضات فيينا التي انطلقت أمس الاثنين، يركز على رفع العقوبات عن بلاده، ولن يقبل بأي شيء أقل من ذلك.

وذكرت وكالة (إرنا) الإيرانية، أن خطيب زادة قال اليوم الثلاثاء : «نركز في فيينا على رفع العقوبات، ولن نقبل بأي شيء أقل من هذا، ولن نتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق النووي»، وفقا لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن «الالتزامات الجديدة لا مكان لها في مفاوضاتنا».

يُشار إلى أنه تم أمس استئناف جولة جديدة من المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه، وذلك بعد توقف للمفاوضات دام خمسة أشهر.

وتتم المفاوضات بين إيران ومجموعة (4+1) التي تضم ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي، وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.