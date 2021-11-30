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رئيس جامعة حائل يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة

رئيس جامعة حائل يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة
https://almnatiq.net/?p=1076225
المناطق _واس

استقبل رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف في مكتبه بإدارة الجامعة أمس, سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه، والوفد المرافق له.

وقدم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي خلال الاستقبال، عرضاً اشتمل على رؤية ورسالة الجامعة، وكلياتها وأقسامها، كما جرى استعراض أبرز النجاحات والإنجازات التي حققتها الجامعة في المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية, إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره أعرب السفير باتريك سيمونيه عن سعادته وإشادته بما تشهده الجامعة من تطور وما تقوم به من جهود.

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