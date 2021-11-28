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أمين العاصمة المقدسة يستعرض مع أرامكو السعودية الفرص الاستثمارية بمكة المكرمة

أمين العاصمة المقدسة يستعرض مع أرامكو السعودية الفرص الاستثمارية بمكة المكرمة
https://almnatiq.net/?p=1076228
المناطق _واس

اجتمع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، بممثلي شركة أرامكو السعودية، بحضور وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مبادرة المطابخ السحابية بمكة المكرمة، إحدى المبادرات التي تسهم في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين في قطاع الأغذية والمشروبات بصفة مستدامة.

يذكر أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو إيجاد وتمكين فرص عمل جديدة للمواطنين، والإسهام في نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال توفير البيئة المساعدة لتمكين هذا القطاع بما يعود إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

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