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قطر تؤكد أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يسهم في تحقيق أمنها واستقرارها

قطر تؤكد أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يسهم في تحقيق أمنها واستقرارها
https://almnatiq.net/?p=1076231
المناطق _واس

أكدت دولة قطر على أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، لافتةً إلى مساهمتها خلال العقود الأربعة الماضية في الجهود والمبادرات الرسمية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى انضمامها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل.

وأعرب نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالوكالة عبدالله إبراهيم المرزوقي في كلمته أمام المؤتمر الثاني للأمم المتحدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الذي بدأت أعماله في نيويورك، عن إيمان دولة قطر بأن إنشاء المنطقة الخالية هي المبادرة الوحيدة التي تتعامل مع قضايا انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، من خلال مقاربة إقليمية شاملة لجميع دول المنطقة.

وأكد أن إنشاء هذه المنطقة الخالية، يمثل حجر الأساس لبناء هيكل إقليمي للأمن في المنطقة، وأحد إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية في الشرق الأوسط.

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