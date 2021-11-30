«القحطاني» يكشف توقعاته عن كأس العرب.. ويختار اللاعب الأفضل عربيًا

المناطق _ وكالات

توقع ياسر القحطاني نجم الكرة السعودية السابق، أن تكون بطولة كأس العرب 2021 قوية وممتعة من الناحية الفنية.