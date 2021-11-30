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«القحطاني» يكشف توقعاته عن كأس العرب.. ويختار اللاعب الأفضل عربيًا

«القحطاني» يكشف توقعاته عن كأس العرب.. ويختار اللاعب الأفضل عربيًا
https://almnatiq.net/?p=1076237
المناطق _ وكالات

توقع ياسر القحطاني نجم الكرة السعودية السابق، أن تكون بطولة كأس العرب 2021 قوية وممتعة من الناحية الفنية.

وتنطلق البطولة العربية اليوم الثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرًا في العاصمة القطرية الدوحة بلقاء تونس ومورويتانيا.

وقال ياسر القحطاني في تصريحات تليفزيونية: «دائما ما يكون التنافس حاضرا في كأس العرب أو الخليج، وأتوقع أن تكون نسخة كأس العرب بقطر من أقوى البطولات نظرًا لمشاركة عدد كبير من المنتخبات».

وأضاف نجم الهلال السابق: «المنتخب السعودي رغم أنه لن يشارك بالصف الأول في كأس العرب إلا أن اللاعبين المتاحين لديهم الإمكانات للتألق وصناعة الفارق».

وتابع: «أتمنى أن ترتقي كأس العرب لأعلى المستويات، ويقدم منتخبنا السعودي المستوى المنتظر ويشرف الكرة السعودية بأفضل صورة بإذن الله».

وأكمل: «من الصعب ترشيح منتخبات بعينها للفوز بلقب كأس العرب، وأتمنى أن يكون اللقب من نصيب السعودية بنهاية المطاف، والأهم أن تظهر البطولة بالصورة المشرفة».

واختتم القحطاني حديثه: «سالم الدوسري وسلمان الفرج هما الأفضل عربيا، ومن الظلم أن تخرج عن اللاعبين؛ لقد قدما المطلوب منهما مع الهلال والمنتخب السعودي ويستحقان التكريم بكل أمانة».

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