هل ستكون مباراة نوريتش اليوم انطلاقة نيوكاسل يونايتد هذا الموسم ؟

المناطق_وليد الدباسي

يخوض نيوكاسل هذا الأسبوع على ملعبه لقاءين أمام نوريتش سيتي هذه الليلة وبرنلي السبت القادم والبديل عن النقاط الست الكاملة في هذين اللقاءين كونهما أمام صاحبي المركز ١٩، ١٨ حتى هذه اللحظة متقدمين على نيوكاسل صاحب المركز العشرين والأخير بفارق ٣ نقاط.

معركة الهبوط بدأت مبكرا هذا الموسم ونيوكاسل حاليا في قاع جدول الترتيب بعد مروره الفترة السابقة بمراحل صعبة مختلفة مرورا بشح التطوير والتجديد في دماء الفريق في فترة المالك السابق مايك آشلي وأيضا مماطلة الدوري الإنجليزي في إجراءات إتمام صفقة شراء النادي .

لكننا نستطيع القول بأن الأمور الإيجابية قد بدأت الآن وبدأ استقرار الفريق خصوصا مع الجهاز التدريبي الجديد بقيادة الإنجليزي إيدي هاو الذي تشافى من إصابته بكوفيد الأسبوعين الماضيين وعاد في اللحظات الأخيرة قبل الذهاب إلى لندن ومواجهة أرسنال في لقاء خسره نيوكاسل بهدفين للاشيء في مباراة قال عنها إيدي بأنها كانت تحمل بعض الإيجابيات رغم الخسارة وسط تعليق الأسطورة آلان شيرر على أنه يفترض على إيدي الآن بأنه قد علم الآن بما يحتاجه الفريق ومايجب عمله لكي يتجنب الهبوط هذا الموسم ، ورأى شيرر بأن اسلوب اللعب المفتوح الذي بدأ ينتهجه الفريق قد أدى إلى انكشاف جودة لاعبي الدفاع الذين اعتادوا على أسلوب لعب دفاعي بحت للفريق ككل لفترة زمنية طويلة ، ويطالب شيرر الفريق بجلب مدافعين اثنين كمطلب أول في سوق الإنتقالات الشتوية القادمة .

سيخوض الفريق اللقاء وسط غياب لاعبين أساسيين في خط الدفاع بداعي الإيقاف الاسكتلندي مات ريتشي والإنجليزي جمال لاسيلس ويتوقع مشاركة الغائبين لفترة طويلة الأرجنتيني فيرنانديز والظهير الأيسر لمنتخب إيرلندا الشمالية جمال لويس .