أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر.. وبرنت يسجل 71.34 دولار للبرميل

المناطق _ وكالات

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء؛ حيث هبط مزيج برنت العالمي دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أشهر.