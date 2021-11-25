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أمانة جدة تضبط موقعاً عشوائيًا لتخزين الملابس

أمانة جدة تضبط موقعاً عشوائيًا لتخزين الملابس
https://almnatiq.net/?p=1076260
المناطق _واس

ضبطت أمانة محافظة جدة أمس، موقعًا عشوائيًا في حي القوزين مخالف لتخزين الملابس المستعملة, وأدوات النظافة مجهولة المصدر، وذلك في إطار الحملات المتواصلة التي تنفذها البلدية ضمن جهود الأمانة في إزالة المخالفات البلدية ومكافحة التشوه البصري بالنطاق.

وأوضحت الأمانة, أنه جرى ومصادرة 2 طن من المضبوطات المتواجدة داخل الحوش مخصّصة بغرض الإزالة والنقل من الموقع، كما جرى إغلاق الحوش المخالف، مؤكدةً مواصلة الجهود للقضاء على كافة المخالفات البلدية واستقبال البلاغات عن المواقع المخالفة عن طريق إدارة 940.

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