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مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بالنفقات السنوية للطلبة الأيتام والأكثر احتياجاً في مدارس المشيخة الإسلامية الألبانية

مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بالنفقات السنوية للطلبة الأيتام والأكثر احتياجاً في مدارس المشيخة الإسلامية الألبانية
https://almnatiq.net/?p=1076263
المناطق _ الرياض

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تهدف إلى تكفل المركز بالنفقات السنوية للطلاب والطالبات الأيتام والأكثر احتياجاً الذين يواجهون صعوبة في تأمين الرسوم والمستلزمات التعليمية في مدارس المشيخة الإسلامية الألبانية.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومن الطرف الآخر رئيس المشيخة الإسلامية الألبانية الشيخ بويار سباهيو.

وسيتم بموجب الاتفاقية سداد المركز للرسوم الدراسية ورسوم السكن والنقل إضافة إلى تأمين الزي المدرسي لـ 154 طفلاً وطفلةً من الطلبة الأيتام والأكثر احتياجاً في مدارس المشيخة الإسلامية بمدينتي تيرانا والباسان في جمهورية ألبانيا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لدعم العملية التعليمية للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في مختلف دول العالم، إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم في النهوض بالأمم والمجتمعات.

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