الأحوال المدنية توضح خطوات الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية نشر قبل 29 دقيقة - 12:53 مساءً, 30 نوفمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1076266 المناطق _ الرياض أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ضرورة سرعة الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية، موضحة خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة. الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن خطوات الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية تتمثل فيما يلي: 1-يجب الدخول على حساب المستفيد على منصة أبشر. 2- اختيار «خدماتي». 3- اختيار «الأحوال المدنية». 5- «الإبلاغ عن الوثائق المفقودة». 6-اختيار الوثائق المفقودة من القائمة. ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة ثم حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، ثم إحضار كل المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد، وفقًا للأحوال المدنية. وكانت أوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي، أن الوثائق التي يمكن الإبلاغ عنها هي بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد للمواطن، وشهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة.
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