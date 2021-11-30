الأحوال المدنية توضح خطوات الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية

المناطق _ الرياض

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ضرورة سرعة الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية، موضحة خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.