نجاح عملية استئصال كيس بالمنظار من طفلة بـ«مستشفى أبها  للولادة»

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تمكن فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال، من إجراء عملية ناجحة عن طريق المنظار لطفلة كانت تعاني من آلام متكررة بسبب وجود كيس ضخم على المبيض وملتف على “قناة فالوب” وكان جزء كبير من المبيض “وقناة فالوب” متداخلين في الكيس.

ونجح الفريق الطبي في استئصال الكيس والمحافظة على المبيض “وقناة فالوب”.

وكان الفريق الطبي بقيادة استشارية العقم وجراحة المناظير الدكتورة منال الأسمري، وبمشاركة كل من الدكتورة دعاء محمد جبر ربيع طبيبة مقيمة في جراحة النساء والتوليد والدكتورة بسمة علي آل بن سله طبيبة مقيمة في جراحة النساء والتوليد.

يشار إلى أنه تم إجراء 3 حالات مشابهة خلال الأسبوعين السابقين.