احدث الأخبار

أمير منطقة مكة يتابع الخطط المرورية لفعاليات سباق فورمولا 1
أبرز المواد
 حائل: إزالة أكثر من 263 م3 من مخلفات البناء والأنقاض
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد توقيع شراكة بين تعليم القصيم واتحادي الكاراتيه والتايكوندو
أبرز المواد
 أمير مكة يتابع خطط تنظيم سباق فورمولا1 السعودية
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل القنصل العام لجنوب أفريقيا
أبرز المواد
 حقوق الإنسان تنوه بدور الجهات الحكومية بتبوك لتعزيز الاحترام ومراعاة المواطنين
أبرز المواد
 صانع البهجة وأيقونة منصات التواصل الاجتماعي.. من هو «كوكسال بابا»؟
أبرز المواد
 إغلاق مركز طبي في الرياض إثر وفاة مريضة أثناء إجراء عملية تجميلية
أبرز المواد
 نجاح عملية استئصال كيس بالمنظار من طفلة بـ«مستشفى أبها  للولادة»
أبرز المواد
 الأحوال المدنية توضح خطوات الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بالنفقات السنوية للطلبة الأيتام والأكثر احتياجاً في مدارس المشيخة الإسلامية الألبانية
أبرز المواد
 أمانة جدة تضبط موقعاً عشوائيًا لتخزين الملابس
أبرز المواد
عاجل

المملكة تدين انتهاك رئيس الكيان الإسرائيلي لحرمة المسجد الإبراهيمي

أمير منطقة مكة يتابع الخطط المرورية لفعاليات سباق فورمولا 1

أمير منطقة مكة يتابع الخطط المرورية لفعاليات سباق فورمولا 1

أبرز المواد
حائل: إزالة أكثر من 263 م3 من مخلفات البناء والأنقاض

حائل: إزالة أكثر من 263 م3 من مخلفات البناء والأنقاض

أبرز المواد
أمير القصيم يشهد توقيع شراكة بين تعليم القصيم واتحادي الكاراتيه والتايكوندو

أمير القصيم يشهد توقيع شراكة بين تعليم القصيم واتحادي الكاراتيه والتايكوندو

أبرز المواد
أمير مكة يتابع خطط تنظيم سباق فورمولا1 السعودية

أمير مكة يتابع خطط تنظيم سباق فورمولا1 السعودية

أبرز المواد

صانع البهجة وأيقونة منصات التواصل الاجتماعي.. من هو «كوكسال بابا»؟

صانع البهجة وأيقونة منصات التواصل الاجتماعي.. من هو «كوكسال بابا»؟
https://almnatiq.net/?p=1076278

المناطق_خاص

بحركاته المميزة وطريقته المبهجة يُدخل البسمة على الوجوه في ثوان معدودة، حتى صار اليوم أيقونة على مواقع التواصل الاجتماعي وصوره يتم تداولها يوميا في الرسائل والمحادثات بين رواد منصات التواصل.. إنه «كوكسال بابا»..

اسمه بكتاش أوغلو واشتُهر باسم كوكسال بابا، وولُد عام 1975 وقد أصيب في صغره بمرض وراثي نادر يؤثر على عملية النمو، ما تسبب في قصر قامته ومظهره المميز الذي يعد سببا رئيسيا في الشهرة التي نالها، وهو يقيم مع عمه حيث توفى والديه.

وبالرغم من مرضه إلا أن “كوكسال بابا” ظل شغوفا برياضة الملاكمة واستطاع أن يكون ملاكمًا، وكثيرًا ما يتباهى بفوزه ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، لكنه لم يستمر واعتزل الملاكمة عام 2010.

ومنذ عام 2015 أخذ كوكسال بابا يشق طريقه نحو العالم الافتراضي حيث نشر مقاطع فيديو طريفة يرصد من خلالها تفاصيل يومه، وسرعان ما تفاعل معه المتابعون وأصبح لديه ملايين المتابعين من بلاد مختلفة.

وفي عام 2016 نشر”بابا” مقطع فيديو نال مشاهدات واسعة حيث ظهر خلاله وهو يهاجم رجلًا أكبر منه من حيث الحجم في الشارع، وحينها نال الفيديو مشاهدات عديدة وصلت لأكثر من 6 ملايين مشاهدة، ومنذ حينها عرف بالرجل الأكثر تعصبًا إذ أنه سريع الغضب ويعبر عن ذلك بطريقة كوميدية.

ويمتلك كوكسال بابا أكثر من 2 مليون متابع على حسابه بموقع انستقرام، وأكثر من مليون ونصف متابع على موقع تيك توك، وأكثر من مليون متابع على موقع يوتيوب، وحصل على الدرع الذهبي من اليوتيوب بعد تخطي قناته المليون متابع.

 

 

روابط ذات صلة

شاهد.. نشطاء يتداولون فيديو نادر لتخفي يسرا وسهير البابلي داخل مترو الأنفاق بمصر

شاهد.. نشطاء يتداولون فيديو نادر لتخفي يسرا وسهير البابلي داخل مترو الأنفاق بمصر
إتاحة خدمة تسجيل المساحات “سبيسس” على “تويتر”

إتاحة خدمة تسجيل المساحات “سبيسس” على “تويتر”
إعلان على مواقع التواصل لمنتج يقوي المناعة كاد ينهي حياة سيدة.. “أصابها بغيبوبة وفشل كلوي”

إعلان على مواقع التواصل لمنتج يقوي المناعة كاد ينهي حياة سيدة.. “أصابها بغيبوبة وفشل كلوي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*