صانع البهجة وأيقونة منصات التواصل الاجتماعي.. من هو «كوكسال بابا»؟

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بحركاته المميزة وطريقته المبهجة يُدخل البسمة على الوجوه في ثوان معدودة، حتى صار اليوم أيقونة على مواقع التواصل الاجتماعي وصوره يتم تداولها يوميا في الرسائل والمحادثات بين رواد منصات التواصل.. إنه «كوكسال بابا»..

اسمه بكتاش أوغلو واشتُهر باسم كوكسال بابا، وولُد عام 1975 وقد أصيب في صغره بمرض وراثي نادر يؤثر على عملية النمو، ما تسبب في قصر قامته ومظهره المميز الذي يعد سببا رئيسيا في الشهرة التي نالها، وهو يقيم مع عمه حيث توفى والديه.

وبالرغم من مرضه إلا أن “كوكسال بابا” ظل شغوفا برياضة الملاكمة واستطاع أن يكون ملاكمًا، وكثيرًا ما يتباهى بفوزه ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، لكنه لم يستمر واعتزل الملاكمة عام 2010.

ومنذ عام 2015 أخذ كوكسال بابا يشق طريقه نحو العالم الافتراضي حيث نشر مقاطع فيديو طريفة يرصد من خلالها تفاصيل يومه، وسرعان ما تفاعل معه المتابعون وأصبح لديه ملايين المتابعين من بلاد مختلفة.

وفي عام 2016 نشر”بابا” مقطع فيديو نال مشاهدات واسعة حيث ظهر خلاله وهو يهاجم رجلًا أكبر منه من حيث الحجم في الشارع، وحينها نال الفيديو مشاهدات عديدة وصلت لأكثر من 6 ملايين مشاهدة، ومنذ حينها عرف بالرجل الأكثر تعصبًا إذ أنه سريع الغضب ويعبر عن ذلك بطريقة كوميدية.

ويمتلك كوكسال بابا أكثر من 2 مليون متابع على حسابه بموقع انستقرام، وأكثر من مليون ونصف متابع على موقع تيك توك، وأكثر من مليون متابع على موقع يوتيوب، وحصل على الدرع الذهبي من اليوتيوب بعد تخطي قناته المليون متابع.