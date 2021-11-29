حقوق الإنسان تنوه بدور الجهات الحكومية بتبوك لتعزيز الاحترام ومراعاة المواطنين

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نوّه معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، بالدور الذي تضطلع به الجهات الحكومية بمنطقة تبوك لتعزيز الاحترام ومراعاة لحقوق الإنسان.

وقال عقب زيارته التفقدية لعددٍ من الجهات الخدمية والتنموية بالمنطقة: لقد شهدت أعمال الهيئة تطوراً كبيراً في نُظمها المؤسسية التي تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما في العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- انطلاقاً من قيم هذه البلاد ومبادئها التشريعية، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات التي تتم في مناطق المملكة تأتي بهدف تطوير التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية كافة، تفعيلاً للدور الرقابي للهيئة، والاطلاع على أحوال المواطنين والمقيمين والتأكد من حقوقهم في الصحة والتعليم والعدالة الجنائية، وفي مختلف الأمور الحياتيه التي كفلها لهم الشرع والقانون.

وأضاف معاليه: لقد زرنا سجون تبوك ومجمّع إرادة للصحة النفسية، ومركز التأهيل الشامل بقسمَيه الرجالي والنسائي، ومستشفى الملك فهد التخصصي، والتقينا بالمسؤولين والمستفيدين، واستمعنا لكل مامن شأنه تطوير الخدمات والرفع من جودتها لخدمة أهالي المنطقة والمقيمين فيها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء في ظل هذه القيادة الرشيدة التي تهتم بالإنسان والمكان في رؤية طموحة عنانها السماء.