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حائل: إزالة أكثر من 263 م3 من مخلفات البناء والأنقاض

حائل: إزالة أكثر من 263 م3 من مخلفات البناء والأنقاض

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حائل: إزالة أكثر من 263 م3 من مخلفات البناء والأنقاض

حائل: إزالة أكثر من 263 م3 من مخلفات البناء والأنقاض
https://almnatiq.net/?p=1076301
المناطق_حائل

أزالت أمانة منطقة حائل أكثر من “263853,2” م3 مخلفات الهدم والبناء مجهولة المصدر، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المنطقة

وأكد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي على تكثيف أعمال الرقابة اليومية لضمان استدامة أعمال التشوه البصري، وتحفيز أفضل المراقبين في نهاية كل ربع سنوي على مستوى بلديات المنطقة.

وبيّن وكيل الأمين للمشاريع المهندس محسن بن ناصر بن لبدة، أن مؤشرات القياس الأسبوعية لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، تضمّنت معالجة “26853,3” متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة “10619” متراً طولياً من الكتابات المشوهة، ومعالجة وضع “1579” سيارة مهملة وتالفة، ومعالجة وضع “16652” حاوية نظافة، ودهان “220043” متراً طولياً من الأرصفة والخطوط الأرضية، وكذلك معالجة وضع “1520” من حواجز الحفريات، وصيانة “122314” متر مربع من حفر الشوارع، بالإضافة إلى معالجة “2047” من أعمدة الإنارة، ومعالجة “50281,5” متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة.

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