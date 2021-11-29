الأمير فهد بن سلطان يستقبل مدير مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد سلوم مسعد النفيعي، بمناسبة تعيينه مديرًا لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.

وهنأ سموه العميد النفيعي بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق والسداد, منوهًا بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وماحظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله-، ومتابعة سمو وزير الداخلية, مشيدًا بأهمية بالبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة.

من جانبه، عبر العميد النفيعي عن شكر لسمو أمير المنطقة، مؤكدًا أن توجيهات سموه ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.