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وكيل إمارة حائل يرعى حفل ختام برنامج “على خطى المؤسس”

وكيل إمارة حائل يرعى حفل ختام برنامج “على خطى المؤسس”

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وكيل إمارة حائل يرعى حفل ختام برنامج “على خطى المؤسس”

وكيل إمارة حائل يرعى حفل ختام برنامج “على خطى المؤسس”
https://almnatiq.net/?p=1076329
المناطق_حائل

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رعى وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ حفل ختام برنامج على خطى المؤسس الذي أقامه فرع وزارة الرياضة بالمنطقة.

واشتمل الحفل على مسيرة “على خطى المؤسس” التي انطلقت من جبة -100 كيلو متر شمال مدينة حائل- جرى خلالها عرض جانب من مآثر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ورجاله – رحمهم الله – وتنقلهم بين مناطق المملكة خلال توحيدها، إضافة إلى استعراض المواقع السياحية الموجودة على المسار، وزيارة منازل حاتم الطائي، وجبال أجا، والتعريف بالموروث الثقافي في المنطقة.

وشارك في المسيرة شباب وفتيات منطقة حائل سيرًا على الأقدام بمصاحبة الركائب “الإبل” قطعوا خلالها مسيرة (100) كيلو متر باتجاه مدينة حائل على 4 مراحل استغرقت 4 أيام.

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