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الأخضر يواجه المنتخب الأردني غداً في كأس العرب فيفا 2021

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الأخضر يواجه المنتخب الأردني غداً في كأس العرب فيفا 2021

الأخضر يواجه المنتخب الأردني غداً في كأس العرب فيفا 2021
https://almnatiq.net/?p=1076333
المناطق_الرياض

يفتتح المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس العرب 2021 المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة غداً عند مواجهة نظيره المنتخب الأردني على إستاد المدينة التعليمية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وفضّل المنتخب السعودي المشاركة في البطولة بالمنتخب الأولمبي “الرديف” لتفادي الإرهاق الذي قد يصيب لاعبي المنتخب الأول الذي يتصدر حالياً مجموعته الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.
في المقابل يشارك المنتخب الأردني بالفريق الأول، ويطمح إلى مصالحة جماهيره بعد الخروج من تصفيات المونديال، والمنافسة على اللقب العربي.

وتعد هذه المباراة الثانية التي تجمع المنتخبين في كأس العرب، بعد عام 1985 حين فاز الأخضر بأربعة أهداف نظيفة في البطولة التي أقيمت في مدينة الطائف.

 

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