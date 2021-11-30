الأمين العام للجامعة العربية يلتقي بوزير الخارجية الإسباني

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بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني “خوسيه مانويل ألباريس”، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية وتطورات الأزمتين الليبية والسورية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في بيان اليوم، بأن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على أهمية الدور الأوروبي في حث إسرائيل على المضي قدماً نحو إحياء مسار التسوية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية بوصفه السبيل الوحيد لحل النزاع وتجنب تفجر الأوضاع مرة أخرى في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام للجامعة العربية شدد على أهمية تأييد تجسيد النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق التي عكست رغبة الشعب العراقي في الحفاظ على سيادة العراق وصون قراره المستقل، مجدداً التأكيد على مواقف الجامعة العربية حيال الأزمتين في ليبيا وسوريا.