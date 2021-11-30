وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المناطق_مكة المكرمة

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق، للرجال والنساء، للعمل في جدة، وذلك من خلال التفاصيل الآتية:

الوظائف:

1- مساعد ترفيه ثاني.

– شهادة دبلوم التربية البدنية.

– خبرة سنة واحدة في العمليات الترفيهية.

2- مساعد ترفيه ثالث.

– شهادة دبلوم التربية البدنية.

– خبرة سنة واحدة في العمليات الترفيهية.

3- مراقب ثاني خدمات التغذية.

– يفضل درجة البكالوريوس في (الصحة العامة، التغذية، علوم الغذاء)، أو تخصص معادل.

– خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة (1) في خدمة الطعام مع معرفة قوية بفحص خدمة الأغذية ومعايير سلامة الأغذية.

موعد التقديم:-

-التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/04/25هـ الموافق 2021/11/30م.

طريقة التقديم:-

عبر موقع جامعة الملك سعود:-

1- مساعد ترفيه ثاني:اضغط هنا

2- مساعد ترفيه ثالث:اضغط هنا

3- مراقب ثاني خدمات التغذية:اضغط هنا