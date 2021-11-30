وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق، للرجال والنساء، للعمل في جدة، وذلك من خلال التفاصيل الآتية:
الوظائف:
1- مساعد ترفيه ثاني.
– شهادة دبلوم التربية البدنية.
– خبرة سنة واحدة في العمليات الترفيهية.
2- مساعد ترفيه ثالث.
– شهادة دبلوم التربية البدنية.
– خبرة سنة واحدة في العمليات الترفيهية.
3- مراقب ثاني خدمات التغذية.
– يفضل درجة البكالوريوس في (الصحة العامة، التغذية، علوم الغذاء)، أو تخصص معادل.
– خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة (1) في خدمة الطعام مع معرفة قوية بفحص خدمة الأغذية ومعايير سلامة الأغذية.
موعد التقديم:-
-التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/04/25هـ الموافق 2021/11/30م.
طريقة التقديم:-
عبر موقع جامعة الملك سعود:-
1- مساعد ترفيه ثاني:اضغط هنا
2- مساعد ترفيه ثالث:اضغط هنا
3- مراقب ثاني خدمات التغذية:اضغط هنا
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