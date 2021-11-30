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وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
https://almnatiq.net/?p=1076369
المناطق_مكة المكرمة

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق، للرجال والنساء، للعمل في جدة، وذلك من خلال التفاصيل الآتية:

 

الوظائف:

 

1- مساعد ترفيه ثاني.

 

– شهادة دبلوم التربية البدنية.

 

– خبرة سنة واحدة في العمليات الترفيهية.

 

2- مساعد ترفيه ثالث.

 

– شهادة دبلوم التربية البدنية.

 

– خبرة سنة واحدة في العمليات الترفيهية.

 

3- مراقب ثاني خدمات التغذية.

 

– يفضل درجة البكالوريوس في (الصحة العامة، التغذية، علوم الغذاء)، أو تخصص معادل.

 

– خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة (1) في خدمة الطعام مع معرفة قوية بفحص خدمة الأغذية ومعايير سلامة الأغذية.

 

موعد التقديم:-

 

-التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/04/25هـ الموافق 2021/11/30م.

 

طريقة التقديم:-

 

عبر موقع جامعة الملك سعود:-

 

1- مساعد ترفيه ثاني:اضغط هنا

 

2- مساعد ترفيه ثالث:اضغط هنا

 

3- مراقب ثاني خدمات التغذية:اضغط هنا 

 

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