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الأسهم السعودية تغلق منخفضة مواصلة التأثر بضغوط “كورونا أوميكرون”

الأسهم السعودية تغلق منخفضة مواصلة التأثر بضغوط “كورونا أوميكرون”
الأسهم السعودية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية “تاسي”، على انخفاض بمقدار 48.80 نقطة أو 0.45% ليقفل عند مستوى 10761.80 نقطة، بالتزامن مع تداعيات “كورونا أوميكرون” على الأسواق المالية عالميا.

وقال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء آل إبراهيم، في مقابلة مع “العربية” إن السوق السعودية، وصل إلى مستويات مرتفعة قياسية، وبات يترقب أي سبب جوهري لتحقيق تصحيح معتبر سيسمح بدخول تدفقات جديدة للسوق.

وبلغت تداولات السوق 10.5 مليار ريال، بعد تداول 289.14 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة.

سجلت أسهم 129 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وتصدرت أسهم الباحة الارتفاعات بنسبة 10%، ثم “ريدان” 9.98%.

في المقابل، جاء سهم “عناية” بصدارة الأسهم المنخفضة بنسبة 9.96%، ثم “أمانة للتأمين” بنسبة 9.88%.

وكانت أسهم شركات الراجحي الأنشط من حيث القيمة بنحو 1.094 مليار ريال، ثم سابك بقيمة 671.7 مليون ريال، وأرامكو 381.7 مليون ريال.

وسجلت دار الأركان أعلى نشاط من حيث الكميات بمقدار 25.044 مليون سهم، ثم الإنماء بـ16.52 مليون سهم، و”التصنيع” 12.63 مليون سهم.

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