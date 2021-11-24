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أمير حائل يزور محافظة الغزالة برفقة وكيله وعدد من المسؤولين

أمير حائل يزور محافظة الغزالة برفقة وكيله وعدد من المسؤولين
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المناطق_حائل

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم محافظة الغزالة، يرافقه وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، وعدد من المسئولين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله، محافظ الغزالة تركي العتيبي ، ووكيل المحافظة مشعل السليم، ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة.

وتجول سموه في مبنى المحافظة مطلعاً على التجهيزات الإدارية، كما التقى برؤساء المراكز، مستمعاً لشرحاً عن الخدمات في المحافظة والتطلعات المستقبلية.

ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، بعدها القى الطالب منوخ السليم أحد الطلبة المتفوقين بالمحافظة كلمة بعدة لغات تضمنت تفاعل شباب المحافظة والمنطقة.

وفي ختام الزيارة أعرب سمو الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز عن سروره بما وجده من مشاعر صادقة وتفاعل من شباب وأبناء المحافظة والمنطقة مع كل ما يسهم في تطور ونماء الوطن وترجمة أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن هذه الزيارات التفقدية ترجمة لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – الحريصة على كل ما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة .

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