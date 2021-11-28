الجامعة العربية تناقش سياسات الملكية الفكرية بالجامعات ومؤسسات البحث

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تعقد جامعة الدول العربية (إدارة الملكية الفكرية والتنافسية) غدًا عبر الاتصال المرئي الاجتماع الإقليمي حول سياسات الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث، بمشاركة عددٍ من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إضافة إلى المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.

وقالت مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية الوزير مفوض مها بخيت في تصريحٍ اليوم: إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة محاور، من أهمها كيفية صياغة سياسات الملكية الفكرية في الجامعات، وكيفية الاستفادة من الأدوات التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لصياغة هذه السياسات، فضلاً عن استعراض أهم التجارب الناجحة في عددٍ من الدول العربية التي طَبّقت سياسات الملكية الفكرية في جامعاتها، وتبادل الخبرات بين الدول في هذا المجال.

وأشارت إلى أهمية سياسات الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث في توفير معلومات ومبادئ لتسهيل ونقل المعرفة وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين على الاهتمام بمعرفة تنظيم وتقسيم ملكية إيرادات الملكية الفكرية والأبحاث العلمية بعد تسويقها من خلال حماية الإنتاج العلمي والاستفادة من مخرجاته.