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المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تنظم مهرجاناً توعوياً

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مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة تحصل على الاعتماد الدولي لجمعية القلب الأمريكية

مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة تحصل على الاعتماد الدولي لجمعية القلب الأمريكية

أبرز المواد

مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة تحصل على الاعتماد الدولي لجمعية القلب الأمريكية

مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة تحصل على الاعتماد الدولي لجمعية القلب الأمريكية
https://almnatiq.net/?p=1076392
المناطق_واس

حصلت مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة على الاعتماد الدولي من جمعية القلب الأمريكية (AHA).

 

وأوضح المدير التنفيذي لمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة الدكتور ياسر بن ماهر الجهني أن أهمية هذا الإنجاز تكمن في رفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة في المدينة الطبية، مشيراً إلى أن حصد هذا الاعتماد الدولي جاء بعد توفيق الله بفضل مخرجات خطة عمل دؤوبة وشاملة سارت وعملت عليها الإدارة التنفيذية والشؤون الأكاديمية والتدريب والأبحاث ومركز المحاكاة والتدريب بالمدينة الطبية من خلال هدفها الرئيس وهو رفع كفاءة وجودة العمل المقدمة للمرضى والمراجعين.

 

من جهتها أكدت المديرة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب والأبحاث بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة الدكتورة ياسمين بن طلال الجهني أن العمل مستمر لمواكبة هذا الإنجاز لرفع كفاءة الممارسين الصحيين والإداريين تدريبياً من خلال الدورات والمحاضرات وورش العمل المقدمة باستمرار في المدينة الطبية.

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