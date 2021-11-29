احدث الأخبار

المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تنظم مهرجاناً توعوياً
أبرز المواد
 وفاتان و32 إصابة كورونا جديدة في السعودية
أبرز المواد
 فلكية جدة ترصد الاصطفاف الكوكبي الليلة
منطقة مكة المكرمة
 مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة تحصل على الاعتماد الدولي لجمعية القلب الأمريكية
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن عبدالعزيز يستقبل مدير المباحث العامة بمنطقة الحدود الشمالية
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: نحث الدول على اتخاذ تدابير عقلانية لمواجهة متحور “أوميكرون”
أبرز المواد
 الجامعة العربية تناقش سياسات الملكية الفكرية بالجامعات ومؤسسات البحث
أبرز المواد
 أمير حائل يزور محافظة الغزالة برفقة وكيله وعدد من المسؤولين
أبرز المواد
 وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق منخفضة مواصلة التأثر بضغوط “كورونا أوميكرون”
أبرز المواد
 الأمين العام للجامعة العربية يلتقي بوزير الخارجية الإسباني
أبرز المواد
 وزير السياحة يشكر القيادة على الموافقة للترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبحر الأحمر
أبرز المواد
المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تنظم مهرجاناً توعوياً

المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تنظم مهرجاناً توعوياً

أبرز المواد
وفاتان و32 إصابة كورونا جديدة في السعودية

وفاتان و32 إصابة كورونا جديدة في السعودية

أبرز المواد
فلكية جدة ترصد الاصطفاف الكوكبي الليلة

فلكية جدة ترصد الاصطفاف الكوكبي الليلة

منطقة مكة المكرمة
مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة تحصل على الاعتماد الدولي لجمعية القلب الأمريكية

مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة تحصل على الاعتماد الدولي لجمعية القلب الأمريكية

أبرز المواد

فلكية جدة ترصد الاصطفاف الكوكبي الليلة

فلكية جدة ترصد الاصطفاف الكوكبي الليلة
https://almnatiq.net/?p=1076397
المناطق_واس

يُرصَد في السماء الليلة استمرار كوكب الزهرة وزحل والمشتري مصطفةً لبضع ساعات بعد اختفاء الشمس باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، وهي مشاهدة سهلة بالعين المجردة، خاصة كوكب الزهرة الذي زاد لمعانه مقارنة بالأيام الماضية بسماء الوطن العربي.

 

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره أنه عند النظر نحو الشرق من كوكب الزهرة يوجد كوكب زحل، وهو أكثر خفوتًا؛ حيث يبلغ لمعانه (0.6) أمام نجوم الجدي، وإلى الشرق من زحل يوجد كوكب المشتري، يبلغ لمعانه (-2.3)، وهو الآن يبعد أكثر بقليل من 2 درجة شمال شرق النجم ذنب الجدي.

 

وأشار إلى أن كوكب الزهرة أول ما سيظهر، وعند رصده بالتلسكوب سيظهر قرصه مضيئًا بنسبة 29% بنور الشمس، ومع مرور الأيام سوف يزداد حجمه الظاهري، في حين تتناقص إضاءة قرصه.

 

وأضاف أن كوكب زحل سيظهر للعين المجردة نقطةً ضوئية ذهبية خافتة، وبتلسكوب صغير يمكن رؤيته محاطًا بنظام حلقات رائع، غالبًا ما يظهر تيتان، وهو أكبر أقماره وأكثرها سطوعًا، في مجال رؤية التلسكوب، وسيكون جنوب الكوكب هذه الليلة بالنسبة للراصد.

 

وأبان أبو زاهره أن كوكب المشتري سيكون أكثر لمعانًا من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر نقطةً بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده بالمنظار أو بتلسكوب صغير سيشاهَد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تُعرَف باسم “أقمار غاليلو”، وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا، حيث تظهر نقاطًا ضوئية صغيرة قرب المشتري.

روابط ذات صلة

فلكية جدة: ذروة لمعان الزهرة لعام 2021 في سماء السعودية.. الجمعة

فلكية جدة: ذروة لمعان الزهرة لعام 2021 في سماء السعودية.. الجمعة
فلكية جدة: التربيع الأخير لشهر بيع الآخر يزين السماء اليوم

فلكية جدة: التربيع الأخير لشهر بيع الآخر يزين السماء اليوم
الكرة الأرضية تشهد أطول خسوف في القرن الحادي والعشرون

الكرة الأرضية تشهد أطول خسوف في القرن الحادي والعشرون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*