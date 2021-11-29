فلكية جدة ترصد الاصطفاف الكوكبي الليلة

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يُرصَد في السماء الليلة استمرار كوكب الزهرة وزحل والمشتري مصطفةً لبضع ساعات بعد اختفاء الشمس باتجاه الأفق الجنوبي الغربي، وهي مشاهدة سهلة بالعين المجردة، خاصة كوكب الزهرة الذي زاد لمعانه مقارنة بالأيام الماضية بسماء الوطن العربي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره أنه عند النظر نحو الشرق من كوكب الزهرة يوجد كوكب زحل، وهو أكثر خفوتًا؛ حيث يبلغ لمعانه (0.6) أمام نجوم الجدي، وإلى الشرق من زحل يوجد كوكب المشتري، يبلغ لمعانه (-2.3)، وهو الآن يبعد أكثر بقليل من 2 درجة شمال شرق النجم ذنب الجدي.

وأشار إلى أن كوكب الزهرة أول ما سيظهر، وعند رصده بالتلسكوب سيظهر قرصه مضيئًا بنسبة 29% بنور الشمس، ومع مرور الأيام سوف يزداد حجمه الظاهري، في حين تتناقص إضاءة قرصه.

وأضاف أن كوكب زحل سيظهر للعين المجردة نقطةً ضوئية ذهبية خافتة، وبتلسكوب صغير يمكن رؤيته محاطًا بنظام حلقات رائع، غالبًا ما يظهر تيتان، وهو أكبر أقماره وأكثرها سطوعًا، في مجال رؤية التلسكوب، وسيكون جنوب الكوكب هذه الليلة بالنسبة للراصد.

وأبان أبو زاهره أن كوكب المشتري سيكون أكثر لمعانًا من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر نقطةً بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده بالمنظار أو بتلسكوب صغير سيشاهَد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تُعرَف باسم “أقمار غاليلو”، وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا، حيث تظهر نقاطًا ضوئية صغيرة قرب المشتري.