احدث الأخبار

“مشروع خصخصة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية”.. ورشة عمل بغرفة المدينة
أبرز المواد
 “برنامج خدمة ضيوف الرحمن” ينظم اللقاء الأول لتطوير تجربة القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن
منوعات
 أمير قطر يفتتح بطولة كأس العرب.. و”عبدالعزيز بن تركي” يبارك
أبرز المواد
 الفار ينقذ العراق من الهزيمة أمام عمان
أبرز المواد
 الصحة العالمية تدعو إلى استجابة هادئة ومنسقة في مواجهة المتغير “أوميكرون”
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم فعالية حول مناهضة العنف ضد المرأة في اليمن
أبرز المواد
 الأردن تسجل 4977 إصابة جديدة بفيروس كورونا
دولي
 أمانة المدينة المنورة تنظم أول لقاءات برنامج أصدقاء التطوع البلدي
أبرز المواد
 غدا.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل في نسخته السادسة
أبرز المواد
 مونديال العرب.. تعادل سلبي بين العراق وعمان
أبرز المواد
 المملكة تحتفي ضمن منظومة دول العالم باليوم العالمي للإيدز
أبرز المواد
 المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تنظم مهرجاناً توعوياً
أبرز المواد
“مشروع خصخصة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية”.. ورشة عمل بغرفة المدينة

“مشروع خصخصة أعمال الرقابة على المنشآت التجارية”.. ورشة عمل بغرفة المدينة

أبرز المواد
“برنامج خدمة ضيوف الرحمن” ينظم اللقاء الأول لتطوير تجربة القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن

“برنامج خدمة ضيوف الرحمن” ينظم اللقاء الأول لتطوير تجربة القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن

منوعات
أمير قطر يفتتح بطولة كأس العرب.. و”عبدالعزيز بن تركي” يبارك

أمير قطر يفتتح بطولة كأس العرب.. و”عبدالعزيز بن تركي” يبارك

أبرز المواد
الفار ينقذ العراق من الهزيمة أمام عمان

الفار ينقذ العراق من الهزيمة أمام عمان

أبرز المواد

مونديال العرب.. تعادل سلبي بين العراق وعمان

مونديال العرب.. تعادل سلبي بين العراق وعمان
https://almnatiq.net/?p=1076413
المناطق ـ متابعات

تمكن المنتخب العماني في الخروج بدون أهداف ضد المنتخب العراقي خلال الشوط الأول من ثاني مباريات بطولة كأس العرب عن المجموعة الأولى بعد محاولات عراقية كبيرة على المرمى.

 

ظل الشوط الأول هادئا حتى الدقيقة الثامنة حتى تحصل محمد قاسم لاعب المنتخب العراقي على ركلة حرة سددها ببراعة ولكنها ضلت طريقها للشباك واستمر الهدوء في اللقاء حتى عاد اللاعب نفسه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21 ولكن تصدت لها العارضة بالنيابة عن الحارس العماني.

 

وفي الدقيقة 31 سدد أحمد فرحان تسديدة قوية تصدى لها أحمد الرواحي حارس المنتخب العماني والعارضة حرمت العراق من أولى الأهداف.

 

يذكر أن المنتخب العماني كان متراجعا في الدفاع ويحاول الهجوم عن طريق الهجمات المرتدة ولكن دون جدوى.

 

روابط ذات صلة

الفار ينقذ العراق من الهزيمة أمام عمان

الفار ينقذ العراق من الهزيمة أمام عمان
تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالعراق

تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالعراق
إصابات كورونا العالمية تقترب من 260 مليونا

إصابات كورونا العالمية تقترب من 260 مليونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*