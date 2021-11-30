مونديال العرب.. تعادل سلبي بين العراق وعمان

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تمكن المنتخب العماني في الخروج بدون أهداف ضد المنتخب العراقي خلال الشوط الأول من ثاني مباريات بطولة كأس العرب عن المجموعة الأولى بعد محاولات عراقية كبيرة على المرمى.

ظل الشوط الأول هادئا حتى الدقيقة الثامنة حتى تحصل محمد قاسم لاعب المنتخب العراقي على ركلة حرة سددها ببراعة ولكنها ضلت طريقها للشباك واستمر الهدوء في اللقاء حتى عاد اللاعب نفسه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21 ولكن تصدت لها العارضة بالنيابة عن الحارس العماني.

وفي الدقيقة 31 سدد أحمد فرحان تسديدة قوية تصدى لها أحمد الرواحي حارس المنتخب العماني والعارضة حرمت العراق من أولى الأهداف.

يذكر أن المنتخب العماني كان متراجعا في الدفاع ويحاول الهجوم عن طريق الهجمات المرتدة ولكن دون جدوى.