أمانة المدينة المنورة تنظم أول لقاءات برنامج أصدقاء التطوع البلدي

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نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس، أول لقاءات برنامج أصدقاء التطوع البلدي بحضور قادة وقائدات الفرق التطوعية والمشاركين من المتطوعين والمتطوعات شركاء منظومة التنمية والتطوير بالمنطقة.

واستعرضت الأمانة خلال اللقاء ملامح من توجهاتها لتعزيز التعاون مع المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة لتطوير مجالات العمل التطوعي ورفع نسبة المتطوعين وترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، الذي يُعَد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعلامة بارزة من علامات النهضة المجتمعية ومسهماً رئيساً وفاعلاً في الجوانب التنموية.

وخلال الملتقى قدمت الأمانة شكرها للمتطوعين والمتطوعات المشاركين في الأعمال التطوعية خلال العام الماضي الذي بلغت إحصاءات برنامج العمل التطوعي مؤشرات قياسية تمثلت في استقبال أكثر من 26 ألف طلب تطوعي، بالإضافة إلى عرض 401 فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، وحققت مؤشر رضا بلغ 88% حتى نهاية نوفمبر الجاري 2021م.

يُذكَر أن أمانة منطقة المدينة المنورة تعمل على تعزيز الشراكة مع المتطوعين والمتطوعات المتميزين لتطوير نماذج الأعمال التطوعية في مجال التطوع البلدي، بهدف وضع أطر عامة تشمل تحقيق أهداف نوعية ذات أثر تحفيزي للمجتمع ومشاركة الفرق التطوعية في البرامج التخطيطية بعد توفير الممكنات وخدمات الدعم الفني واللوجستي المطلوب ومشاركة المتطوعين بمستويات الإنجاز والتقدم، فضلاً عن الأثر النهائي للبرنامج، والعمل على تطوير الإجراءات المعيارية وصولاً إلى متابعة الوضع في حالة المواقع المستهدفة بعد الانتهاء من برامج المعالجة؛ للحفاظ على المكتسبات التي حُصِّلت بمشاركة مجتمعية فعالة.