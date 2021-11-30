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مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم فعالية حول مناهضة العنف ضد المرأة في اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم فعالية حول مناهضة العنف ضد المرأة في اليمن
مركز الملك سلمان للإغاثة
https://almnatiq.net/?p=1076428
المناطق_واس

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر، فعالية لمناهضة العنف ضد المرأة في اليمن، وذلك احتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والحملة الأممية المصاحبة له.

 

وتشهد الفعالية العديد من الأنشطة المخصصة للمرأة، متضمنة إقامة مخيم الحماية والمخيم الصحي لتقديم الخدمات للنساء في المناطق النائية والمهمشة، وكذلك إطلاق مسابقة معرض للرسومات بعنوان (ارسم حلمك)، إضافة إلى عرض مقاطع مرئية لنساء نموذجيات أظهرن قدرة كبيرة في التغلب على ظروفهن الصعبة.

 

وأشاد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن عصام وادي بدعم المركز في تمكين المرأة اجتماعيا، ودوره في مناهضة العنف ضدها من خلال رفع الوعي على المستوى الاجتماعي.

 

وتأتي هذه الجهود ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

 

ويدعم المشروع الاستجابة الدولية المستمرة للأزمة الإنسانية في اليمن خاصة مع تأثير جائحة كورونا، كما يشجع على تعزيز الاعتماد على الذات للنساء النازحات والضعيفات من خلال تحسين سبل العيش والحماية لهن، بما في ذلك تقديم تدريب دبلوم مهني لـ 120 امرأة وتزويدهن بالمعدات اللازمة لبدء نشاط اقتصادي حر، ودعم مركز حماية الطفل والأسرة التابع للجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر، وتوفير خدمات الحماية لـ 800 امرأة وفتاة على الأقل، وزيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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