الفار ينقذ العراق من الهزيمة أمام عمان

المناطق ـ متابعات

تعادل المنتخب العراقي والمنتخب العماني في اللقاء الأول للمجموعة الأولى ضمن مباريات بطولة كأس العرب بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة.

دخل المنتخب العماني الشوط الثاني على عكس مجريات الشوط الأول الذي كانت السيطرة عراقية فيه.

وحاول المنتخب العماني الاستحواذ على الكرة أكثر في مناطق أسود الرافدين حتى أوقع اللاعب ياسر القاسم في المحظور بعدما تحصل على الإنذار الثاني له في اللقاء في الدقيقة 68 أسفرت عن طرده من اللقاء.

واستمر الضغط العماني حتى تحصل اللاعب أمجد الحارثي على ركلة جزاء في الدقيقة 78 ترجمها صالح اليحيائي بنجاح.

وأحرز أمجد الحارثي هدفًا ثانيًا للمنتخب العماني سريعًا ولكنه كان متسللًا مما دفع الحكم لإلغائه.

وأثناء سير اللقاء نحو فوز المنتخب العماني فقد استدعى الفار حكم اللقاء لوجود ركلة جزاء لـ منتخب العراق تصدى لها الحارس العماني في البداية بنجاح ثم أعادها الفار من جديد ليحرزها حسن عبدالكريم بنجاح.