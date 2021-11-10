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أمير قطر يفتتح بطولة كأس العرب.. و”عبدالعزيز بن تركي” يبارك

أمير قطر يفتتح بطولة كأس العرب.. و”عبدالعزيز بن تركي” يبارك
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المناطق_متابعات

يفتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول العربية.

 

وعبر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي عن صادق الأمنيات بالنجاح للأشقاء بدولة قطر في تنظيم بطولة كأس_العرب”.

 

‏وقال: “وبالتوفيق لجميع منتخباتنا العربية المشاركة في تقديم أفضل المستويات”.

 

وتقام بطولة كأس العرب في استاد البيت، بمنطقة الخور في دولة قطر الشقيقة، يستوعب 60 ألف مشجع، والذي يحاكي بتصميمه نمط بيوت “الشعر” التراثية، وفي داخله نشرت نقوش السدو، اذ روعي بتصميمه البيوت التي يسكنها أهل البوادي بدول الخليج العربي قديماً، وهي دلالة على رمز الكرم الخليجي.

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