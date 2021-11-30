انطلاق حفل افتتاح كأس العرب بحضور أمير قطر وإنفانتينو

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انطلق حفل افتتاح النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر بداية من اليوم وحتى 18 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك على ملاعب كأس العالم، والذي سوف يقام في العام المقبل.

وجاءت بداية حفل افتتاح كأس العرب بحضور سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعلن افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ 🇶🇦#كأس_العرب | #مونديال_العرب #FIFArabCup | #ArabCup pic.twitter.com/mivCHjUHGY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2021

وبدأت النسخة العاشرة من كأس العرب بفوز تونس على موريتانيا بنتيجة 5 – 1 وتعادل العراق مع عمان 1 – 1.

وعادت بطولة كأس العرب بعد توقف 9 سنوات، ولكن بشكل جديد برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستلعب البطولة على ملاعب كأس العالم 2022.