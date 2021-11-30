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انطلاق حفل افتتاح كأس العرب بحضور أمير قطر وإنفانتينو

انطلاق حفل افتتاح كأس العرب بحضور أمير قطر وإنفانتينو
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المناطق ـ متابعات

انطلق حفل افتتاح النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر بداية من اليوم وحتى 18 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك على ملاعب كأس العالم، والذي سوف يقام في العام المقبل.

 

وجاءت بداية حفل افتتاح كأس العرب بحضور سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

 

وبدأت النسخة العاشرة من كأس العرب بفوز تونس على موريتانيا بنتيجة 5 – 1 وتعادل العراق مع عمان 1 – 1.

 

 

وعادت بطولة كأس العرب بعد توقف 9 سنوات، ولكن بشكل جديد برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستلعب البطولة على ملاعب كأس العالم 2022.

 

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