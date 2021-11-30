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«الصحة» توجه رسالة للمواطنين والمقيمين بشأن استكمال التحصين ضد كورونا

سمو أمير منطقة جازان يطلع على جهود أمانة المنطقة وبلدياتها في معالجة التشوهات البصرية

سمو أمير منطقة جازان يطلع على جهود أمانة المنطقة وبلدياتها في معالجة التشوهات البصرية

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الجوازات: غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال للمنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة

الجوازات: غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال للمنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة
https://almnatiq.net/?p=1076448
المناطق_واس

أكدت المديرية العامة للجوازات أن المنشأة التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غيرهم أو استخدامها عمال غيرها، ستُطبق بحقها غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا، مضيفةً أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص.

ودعت الجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) في جميع مناطق المملكة.

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