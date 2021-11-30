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بث مباشر.. حفل افتتاح بطولة كأس العرب ومباراة قطر والبحرين

بث مباشر.. حفل افتتاح بطولة كأس العرب ومباراة قطر والبحرين
https://almnatiq.net/?p=1076452
المناطق ـ متابعات

تترقب الجماهير العربية حفل افتتاح النسخة الـ10 من بطولة كأس العرب، حيث تستضيف قطر منافسات النسخة الحالية من كأس العرب خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخبًا من ضمن 4 مجموعات.

 

وأقيمت مباراتين حتى الآن من عمر المسابقة بين تونس وموريتانيا وشهدت فوز الأول بخمسة أهداف مقابل هدف بينما تعادل العراق مع عمان في المباراة الثانية بنتيجة 1/ 1.

 

وتضمن حفل الافتتاح عروضًا موسيقية، وإطلاق ألعاب نارية، إضافة إلى فقرة استعرضت تاريخ المنطقة العربية.

 

وتسعى قطر من خلال استضافتها البطولة العربية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمرة الأولى إلى أن تكون هذه النهائيات بمثابة بروفة مصغرة لكأس العالم التي ستستضيفها العام المقبل .

وتعد النسخة الحالية هي العاشرة من تاريخ البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان وجرت النسخة الأخيرة عام 2012 في المملكة.

 

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