أمانة الشرقية تعمل على تطوير المخططات العمرانية في حاضرة الدمام

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تعمل أمانة المنطقة الشرقية ضمن خطتها الإستراتيجية على تطوير المخططات العمرانية في حاضرة الدمام وإنشاء مسارات مشاة ومضامير للمشي لتعزيز مفهوم رياضة المشي، وذلك بما يتوافق مع التطور العمراني الذي تشهده المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن خططها الإستراتيجية تأتي وفق المعايير والمعدلات التخطيطية التي تعتمدها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تهدف إلى تطبيق مفهوم “الأنسنة” وتطوير المواقع المستهدفة بمدن المنطقة؛ لتحقيق أهداف برنامج “جودة الحياة” وتعزيز البعد الإنساني بتهيئة المنطقة وجعلها مدناً صحية.

وأشارت الأمانة إلى أنها جهزت عدداً من المواقع والواجهات البحرية ومسارات المشي داخل الأحياء والحدائق والمتنزهات العامة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة بهدف التشجيع على ممارسة رياضة المشي.

من جانب آخر، أزالت أمانة الشرقية عيون القطط والسيراميك من أمام مطبات التهدئة ومعابر المشاة في عدد من الشوارع في محافظة الخبر؛ لما ينتج عنها من أذى للمركبات وتعزيزًا للسلامة المرورية.

وأفادت الأمانة أنها تعمل على رفع كفاءة السلامة المرورية وإنشاء بيئة آمنة لمرتادي الطرق بتطبيق أفضل المعايير المستخدمة في مجال السلامة المرورية.