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مدرب منتخب العراق يعلق على اقتحامه الملعب لمنع لاعبه من تسديد ركلة جزاء (فيديو)

مدرب منتخب العراق يعلق على اقتحامه الملعب لمنع لاعبه من تسديد ركلة جزاء (فيديو)
مدرب منتخب العراق
https://almnatiq.net/?p=1076464
المناطق ـ متابعات

قال “بيتروفيتش” مدرب منتخب العراق، في تصريحات عقب انتهاء المبارة الثانية ضمن منافسات كاس العرب والتي أقيمت بين “العراق  وعمان” إنه غير راضٍ على دخوله الملعب نهاية المباراة.

 

وأكد: “تصرف غير جيد، وأقدم اعتذاري للاعب أيمن حسين على ما حصل، لقد فعلت ذلك من أجله ومن أجل المنتخب”.

 

وفي مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره العماني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب في قطر لقطة الموسم، اضطر مدرب منتخب العراق الصربي بتروفيتش لاقتحام الملعب من أجل منع لاعبه من تسديد ركلة جزاء معادة.

 

وانتهت المباراة التي احتضنها استاد الجنوب المونديالي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم المنتخب العماني بهدف صلاح اليحيائي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، وتعادل حسن عبد الكريم للمنتخب العراقي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

 

 

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